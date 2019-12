Reiki Magazin 1/2020: Neue Wege mit Reiki

Reiki Magazin – die aktuelle Ausgabe 1/20 ist ab 2. Dezember 2019 über die Website des Reiki Magazins erhältlich.

Phyllis Furumoto starb im März 2019, nach langer Krankheit. Zwei Wochen zuvor ernannte sie Johannes Reindl zu ihrem Nachfolger, als Träger der Linie des Usui Shiki Ryoho. Wer ist Johannes Reindl? Wie lange praktiziert er schon Reiki? Seit wann ist er Reiki-Meister? Und wer weihte ihn als Meister ein? Was denkt er über Themen wie beispielsweise „Reiki und Schulmedizin“ und „Reiki als Ur-Kraft“? Oliver Klatt traf Johannes im Frühjahr 2019 in Birmingham, am Rande der dortigen Reiki Alliance-Konferenz, und führte ein Interview mit ihm. Lies das Interview … in der aktuellen Ausgabe des Reiki Magazins (1/20)!

Weitere Themen in dieser Ausgabe sind:

„On the road mit Reiki“: Dieter Kotras und seine Frau machen eine Reise quer durch Europa und Nordafrika, Franziska Rudnick berichtet darüber

„Wanja Twan – ein Leben“, Nachruf auf Wanja Twan, eine der 23 von Hawayo Takata ausgebildeten MeisterInnen, die im September 2019 verstarb

„Kraft zur Heilung“, ein Heilungsbericht von Isolde Betsch

„Perfektes Timing”, eine Reflexion über Leben und Tod, von Janina Sloman

„Die Kraft von Reiki”, die neue Kolumne von Sabine Hochmuth

„Mindset“, die aktuelle Kolumne von Janina Köck

„Nachgefragt!“ – Claudia Greich im Kurz-Interview

„Der Gedenkstein für Mikao Usui, Teil 25“, von Dr. Mark Hosak

u.v.m.

Auszug aus dem Interview mit Johannes Reindl, „Die Einfachheit von Reiki“:

„Oliver: Johannes, was ist Reiki für dich?

Johannes: Wie ich Reiki kennengelernt habe, ist es ein japanisches Wort für universelle Lebensenergie. Gemeint ist jene Kraft, die hinter allem steht, das wächst und lebt und ist. Und wohl auch hinter allem, was wir nicht kennen. Es ist eine Ur-Energie, eine Ur-Kraft, mit der jeder Mensch und alles, was lebt, in Verbindung ist. Und gleichzeitig steht dieser Begriff auch für das System, mit dem wir diese Energie nutzen können. …“

die ab 2. Dezember 2019 hier erhältlich ist: www.reiki-magazin.de/abonnement/probeheft-abonnement.html

