Reiki Magazin 2/2020 ist erschienen

„Das ist kluge Medizin!“ Chefärztin am REHAB Basel unterstützt den Einsatz von Reiki: „Wir nutzen alles, was helfen kann und der Situation angemessen ist“, begründet PD Dr. med. Margret Hund-Georgiadis ihre Entscheidung, Reiki ins Therapieprogramm des REHAB Basel aufzunehmen. Seit fünf Jahren wird einzelnen Patienten an der renommierten Schweizer Klinik für Neurorehabilitation und Querschnittlähmung auch Reiki verordnet. Physiotherapeut und Reiki-Meister Falk-Michael Moog gibt mehrere Anwendungen wöchentlich. Annette Koziel ist ins REHAB nach Basel gereist, um mitzuerleben, wie Reiki an dieser Klinik eingesetzt wird. Lies den ausführlichen und informativen Artikel … in der aktuellen Ausgabe des Reiki Magazins (2/20)!

Weitere Themen in dieser Ausgabe sind:

„Eine Reise nach Findhorn“, sechs Reiki-Meisterinnen berichten von ihren Erfahrungen in der legendären Lebensgemeinschaft

„Jikiden Reiki-Kongress in Vancouver“, ein Beitrag von Birte Bornemann

„Reiki für Senioren“ im SenVital Senioren- und Pflegezentrum Kleinmachnow, bei Berlin

„Kinder sind unsere Zukunft“, die Kolumne von Sabine Hochmuth

„Der rote Faden“, Anneli Twan über ihre Mutter Wanja Twan

„Die Aktualität der Lehren des Meister Eckhart“, ein Artikel von Franziska Rudnick

„Nachgefragt!“ – Bettina Pilz im Kurz-Interview

„Der Gedenkstein für Mikao Usui, Teil 26“, von Dr. Mark Hosak

u.v.m.

Auszug aus dem Artikel „Das ist kluge Medizin!“:

„Das REHAB Basel ist eine von vier Spezialkliniken für Neurorehabilitation und Querschnittlähmung in der Schweiz. Neurologische Erkrankungen wie MS, Schlaganfall oder unfallbedingte Hirn-und Rückenmarksverletzungen sind die Krankheitsbilder, mit denen das hiesige Team aus 150 Ärzten, Neuropsychologen, Logopäden, Physio- und Ergotherapeuten täglich umgeht. (…) Falk-Michael Moog kam als Physiotherapeut vor 16 Jahren ins REHAB nach Basel. Stolz führt mich der 62jährige, der aus Braunschweig stammt, durch das lichte Haus. Er öffnet Türen zu verschiedenen Physiotherapieräumen, die modern, groß und einladend sind, mit weiten Fensterfronten, die herrliche Blicke in den Park freigeben. Er öffnet die Tür ins Schwimmbad, eine Schwimmhalle unter einem pyramidenförmigen Dach – hier trainieren und erholen sich Patienten. Das Haus ist eine architektonische Sehenswürdigkeit. Viel Naturholz, viele Innenhöfe mit Wasserbecken oder Bäumen, Licht und Ruhe wohin man schaut. Das REHAB ist eine moderne Klinik ohne klinische Atmosphäre. Die Patienten sind mobil und selbständig im Haus unterwegs. …“

