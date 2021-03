Reiki Magazin – die aktuelle Ausgabe 2/21 ist ab 22. März 2021 über die Website des Reiki Magazins erhältlich: www.reiki-magazin.de

Zum Inhalt: Tanmaya Honervogt praktiziert Reiki seit 1983, seit 1992 als Reiki-Lehrerin. Oliver Klatt führte ein Interview mit ihr, wo sie auf jahrzehntelange Erfahrungen mit Reiki zurückblickt – und neue Impulse im Hier und Jetzt setzt. Lies das inspirierende Interview … in der neuen Ausgabe des Reiki Magazins!

Weitere Themen in Ausgabe 2/21 sind:

„Reiki Sprösslinge“, ein spannendes Experiment, von Marjorie Gami

„Der 4-tägige Behandlungszyklus“, ein Artikel von Abigale Hofmockel

„Was brauche ich wirklich?“, die Kolumne von Sabine Hochmuth

„Die Wahrheit ist ein pfadloses Land“, Porträt von Jiddu Krishnamurti

„(Zwischen-)Räume“, die Kolumne von Melina Tobisch

„20 Jahre“, eine Reflexion von Oliver Klatt

„Der Gedenkstein für Mikao Usui, Teil 30“, von Dr. Mark Hosak

u.v.m.

Auszug aus dem Interview mit Tanmaya Honervogt:

„Oliver: Welches waren die eindrücklichsten Reiki-Erlebnisse, die du im Laufe der Jahre gehabt hast?

Tanmaya: Ich erinnere mich sehr gut an einige Ereignisse, wo Unfälle passierten, und ich in der Nähe war. An ein Ereignis erinnere ich mich deutlich: Unsere junge Reinigungskraft drückte ihren Arm durch die dünne Scheibe, beim Fenster-Putzen, in unserem Cottage. Sie verletzte sich stark blutend am Oberarm. Sofort gab ich Reiki auf die wunde Stelle, und es hörte augenblicklich auf zu bluten. Ein anderes Mal war ich Zeuge eines Fahrradunfalls in Köln. Ein Radfahrer flog in hohem Bogen auf die Mitte der Kreuzung einer befahrenen Straße. Nach einer ersten Schocksekunde ging ich zielgerichtet zur Kreuzung …“

Lies weiter … in der aktuellen Ausgabe des Reiki Magazins (2/21) die ab 22. März 2021 hier erhältlich ist: www.reiki-magazin.de/abonnement/probeheft-abonnement.html – als unverbindliches Probeheft oder im Abo.

(bisher noch keine abgegebenen Stimmen)

(bisher noch keine abgegebenen Stimmen)