Rita Weber: Reiki – Heilmeditation mit der Energie des Lebens

Dieses Buch ist ein Sammelsurium von kleinen Lebensweisheiten zur Persönlichkeitsentwicklung, gepaart mit dem Wissen der Autorin über Reiki. Zunächst berichtet Rita Weber, wie sie eher zufällig zu Reiki gefunden hat, und sie beschreibt ihre ersten erstaunlichen Erfahrungen mit dieser Heilmethode. Indem sie ihre persönlichen Erkenntnisse mit dem Leser teilt, wird für diesen die Wirkungsweise von Reiki greifbar.

Die weiteren Kapitel sind nach Reiki-Graden unterteilt, sie enthalten nicht bloß Informationen über die jeweiligen Entwicklungsstufen und Anwendungen, sondern auch gute Ratschläge, Weisheiten und allgemeines esoterisches Wissen. Anders als viele andere Autoren von Reiki-Büchern setzt Rita Weber in ihrem Handbuch in der Vermittlung von Kenntnissen über Reiki an der Basis an. Sie erklärt kurz und prägnant die Energiekanäle und Energiekörper sowie mögliche Folgen bei der Störung des Energieflusses. Weiterhin geht sie auf das Thema Gesunde Ernährung ein wie auch auf sonstige Arten und Weisen, mit denen ein Mensch Verantwortung für sein eigenes Leben übernehmen kann. Durch die eingängige Aufbereitung der Kapitel können auch Menschen, die sich zuvor noch nie mit Energiearbeit auseinandergesetzt haben, leicht verstehen, worum es jeweils geht.

Die Lebensregeln von Mikao Usui werden vorgestellt, und die Autorin gibt in einem eher appellartigen Stil eine Reihe von Empfehlungen, wie der von hausgemachten Leiden Geplagte sich besinnen kann. Wahrscheinlich weil es einfach dazu gehört, auf die Geschichte von Reiki einzugehen, beschreibt ein sehr kurzer Abschnitt eine Version der Geschichte, wie Mikao Usui zu Reiki kam. Die Autorin betont, dass diese nur eine von vielen Versionen ist, erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit und verweist auf die einschlägige Literatur.

Nach einer Anleitung zur Einstimmung auf die „Heilmeditation mit Reiki“, wie die Reiki-Anwendung hier genannt wird, werden die Handpositionen fotografisch dargestellt und erklärt. Es folgen zu beachtende Aspekte für die Reiki-Anwendung an anderen Personen. Reiki-spezifische Inhalte und Grundlagen esoterischen Wissens gehen hier fließend ineinander über. Manches wird gut in Zusammenhang zueinander gesetzt, überwiegend wirkt diese Mischung jedoch ein wenig konfus.

Zur bebilderten Beschreibung der Reiki-Symbole kommt zwar der Hinweis, dass die Aussprache der Mantras im Seminar erlernt wird, leider wird aber die Bedeutung von Lehre, spiritueller Praxis und Einweihung hier völlig vernachlässigt. Die Reiki-Heilmethode wird als Wunder-Technik dargestellt, die (vor dem Hintergrund meines Wissens) in Teilen unrichtig dargestellten Symbole werden zu Instrumenten reduziert. Die Anwendungstechniken, die Rita Weber beschreibt, sind sehr weit entfernt von den gängigen Praktiken der größeren Reiki-Stile. Der Leser erfährt nichts über den Ursprung des Reiki oder die Quellen, aus denen die Autorin schöpft.

Rita Weber stellt Reiki als Heilmethode knapp und relativ übersichtlich dar. Sie gibt sehr viele Zwischeninformationen zu Themen, die mehr oder weniger direkt mit Reiki zusammenhängen. Dadurch ist das Handbuch informativ und abwechslungreich, leicht zu lesen und mit persönlichem Bezug zur Autorin authentisch. Die sehr eigene Darstellung der Symbole und die fehlende Genauigkeit in der Beschreibung der Techniken fallen hingegen negativ auf.

Einschätzung der Redaktion Reiki Magazin: Buntes, persönliches Potpourri rund um Reiki!

