Nathalie Jaspar: Reiki als spirituelle Praxis – ein illustrierter Leitfaden

Nathalie Jaspars illustrierter Leitfaden „Reiki als spirituelle Praxis“ ist 2020 im Selbstverlag erschienen und aus dem Amerikanischen von Marck Elforth übersetzt. Nach einem kurzen Vorwort von Frans Stiene, ihrem Lehrer, beschreibt die Autorin zunächst ihren Weg zu Reiki und ihre Beweggründe, dieses Buch zu veröffentlichen. Dabei lässt sie eigene Fehltritte nicht aus, schreibt authentisch von sich – eine schöne Annäherung an das Thema.

Auf den folgenden Seiten gibt sie eine kurze Einführung zum Wesen von Reiki, indem sie die Kanji Rei und Ki darstellt und gleich darauf sehr kurz erklärt, was Reiki bewirken kann. Sie beschreibt auch, was Reiki nicht ist und räumt so mit falschen Erwartungen und verbreiteten Mythen auf. Unter der Überschrift „Bestandteile“ findet der Leser eine Aufzählung der zentralen Elemente des Reiki, die nicht weiter kommentiert wird. Nachdem der Nutzen der Praxis in Stichpunkten umrissen wurde, geht die Autorin kurz und präzise auf die Geschichte der Reiki-Methode ein sowie auf die Ausbildungsgrade im Gendai Reiki Ho. Es folgt ein etwas längeres Kapitel über die Lebensregeln, die auf Japanisch und in zwei verschiedenen Übersetzungen ins Deutsche vorgestellt werden. Die Autorin berichtet von ihrer Warte aus, teilt ihre persönlichen Erfahrungen. Das macht sie zugänglich und sympathisch.

Es folgen auf mehr als 50 Seiten die Übungen zum Praktizieren der spirituellen Methode Reiki. Diese nehmen, wie der Titel es verspricht, den Hauptteil des Buches ein. Die einzelnen Übungen sind gut erklärt und sehr professionell und auch liebevoll von der Autorin selbst illustriert. Es werden größtenteils die traditionellen Übungen der japanischen Schulen erklärt (Kenyoku-Hô, Hatsu-Rei-Hô und andere). Fast alle sind auf einer Doppelseite beschrieben und grafisch dargestellt, sodass der Praktizierende das Buch vor sich hinlegen und ohne zu blättern die Übungen ausführen kann.

Zur spirituellen Praxis kann auch die Meditation mit den Symbolen gehören. In diesem Leitfaden sind die vier Reiki-Symbole abgebildet und ihre Schreibweise beschrieben. Mantras und Funktionen werden ebenfalls dargestellt.

Die Veröffentlichung der Symbole ist unter Reiki-Praktizierenden ein großes Diskussionsthema. Einige finden, die Symbole sollten, damit jeder Reiki-Praktizierende sein Wissen immer wieder auffrischen kann, öffentlich zugänglich sein. Andere stehen dem sehr kritisch gegenüber, da Voraussetzung zur Arbeit mit den Symbolen die erhaltene Einstimmung sei – und deshalb jene Form der Symbole relevant sein könnte, die vom eigenen Lehrer gelehrt wird; selbst wenn es Unterschiede zu dem geben sollte, was andere als „objektiv richtig“ darstellen. Außerdem könnten durch die Veröffentlichung der Symbole auch in Reiki nicht eingestimmte Personen diese verwenden, was aus Sicht mancher „spirituelle Risiken“ bergen kann, aus der Sicht anderer wiederum schlicht wirkungslos sei. Aus den Ausführungen der Autorin geht indes nicht hervor, ob aus ihrer Sicht die Einstimmung in Reiki Voraussetzung für die Arbeit mit den Symbolen ist. Sie beschränkt sich lediglich auf die Nennung der Einstimmung unter der Überschrift „Bestandteile“ im Kapitel „Was ist Reiki?“.

Nathalie Jaspars Handbuch ist insgesamt gut gelungen. Die Gliederung ist übersichtlich und sinnvoll. Die Übersetzung aus dem Englischen ins Deutsche ist hingegen weniger gelungen. Der Text liest sich sehr holprig, weil die Satzstruktur aus dem Englischen meist eins zu eins übernommen wurde. Teilweise sind Fachbegriffe nicht hinreichend übersetzt, und es tauchen häufig Fehler in Rechtschreibung und Grammatik auf. Für den Reiki-Meister, der sich spirituell weiterentwickeln möchte und durch Meditation zu Erkenntnissen gelangen will, ist dieser Leitfaden gut geeignet – vorausgesetzt, er sieht über die der Übersetzung geschuldeten, sperrigen Formulierungen hinweg.

