Dorothea Schäfer: Reiki für Anfänger

„Reiki für Anfänger“ ist ein 52 Seiten umfassendes Büchlein, das Aspekte der Reiki-Heilmethode für an Reiki Interessierte sowie beginnende Reiki-Praktizierende beschreibt. Es ist 2018 im Selbstverlag erschienen und trägt den Untertitel „Selbstheilungskräfte aktivieren durch universelle Lebensenergie“.

Im Vorwort kündigt die Autorin an, als Leser dieses Ratgebers lerne man „alles Wichtige über Reiki“ und mache sich „im Handumdrehen vertraut“ mit dieser „wunderbaren Methode“. Über das Leben des Mikao Usui und die Geschichte des Reiki wird jedoch leider nur unscharf berichtet. Formulierungen wie „Er bereiste viele Länder von Europa, Amerika bis China“ geben nur eine vage Idee vom Leben und Wirken des Linienbegründers Mikao Usui. Auch der essenzielle Teil der Reiki-Geschichte, das Empfangen der spirituellen Energie nach jahrelanger asketischer Praxis durch Usui, wird von der Autorin zu kurz beschrieben, was die spirituelle Einzigartigkeit dieser Methode zur Entwicklung des Geistes und des Körpers nicht adäquat genug herausstellt.

Darüber hinaus unterscheidet die Autorin nicht zwischen der Reiki-Kraft und der Reiki-Heilmethode. Sie beschreibt beide Aspekte gemischt im selben Absatz, was eher verwirrend auf Reiki-Anfänger bzw. Interessierte wirken dürfte.

Auf die groben Umrisse zur Geschichte und zum Wesen das Reiki folgt die Darstellung der Reiki-Lebensregeln, sehr kurz erklärt und interpretiert. Im Weiteren führt die Autorin aus, welche Ausbildungsstufen es gibt und skizziert, wiederum sehr knapp gehalten, ein Beispiel eines Ausbildungsablaufs des 1. Grades im Reiki. Dass jede Reiki-Ausbildung je nach Lehrer, Stil und Schüler unterschiedlich ablaufen kann, wird dabei nicht erwähnt.

Leider erfährt der Leser im Buch gar nichts über die Autorin selbst. Bei der Internetrecherche zu ihr stoße ich auf das Buch, jedoch nicht, wie ich erwartet hätte, auf eine Website zu ihrer Person, ihrer Praxis etc. Das ist schade, würde ich doch als Reiki-Praktizierende gern mehr über sie erfahren, ihre Linie, ihren Reiki-Stil usw. kennen.

Ab Seite 30 werden vier Übungen vorgestellt, die laut der Autorin auch ohne einen Reiki-Kurs besucht zu haben – sprich: ohne Einstimmung – durchgeführt werden könnten. Dabei findet der im Prinzip wichtigste Punkt, sozusagen das Wesen der Energieübertragung mit Reiki, keine Berücksichtigung. Der signifikante Unterschied zwischen dem Sich-Selbst-Wahrnehmen und Pflegen mit eigener Energie und der Inanspruchnahme der Energie einer Quelle, des Universums, des Ursprungs, des Buddhas oder wie man es nennen möchte, wird nicht deutlich gemacht und lässt so denjenigen, der noch nichts über Reiki weiß, eher vermuten, dass eine Einstimmung in Reiki vielleicht gar nicht nötig ist.

Das darauf folgende Unterkapitel gibt Anweisungen zur richtigen Atemtechnik bei Reiki-Übungen, die im Weiteren beschrieben werden. In der kurzen Einführung des Kapitels über die Selbstbehandlung wird erneut zweimal betont, dass diese ohne Einweihung bzw. Ausbildung (S. 38 und 39) funktioniere. Die Einweihung wird als Ritual zum Öffnen „zusätzlicher Energiekanäle“ beschrieben und damit als zweitrangig eingestuft.

Vor dem Schlusswort findet der Leser eine wieder vage Anleitung zur intuitiven Selbstbehandlung mit Reiki, gefolgt von einer Liste der zu behandelnden Körperstellen und den dort jeweils eventuell auftretenden Symptomen und Hinweisen zur Symbolik der Probleme in den jeweiligen Bereichen. Im Schlusswort gibt Dorothea Schäfer noch Tipps, wie Reiki und eine gesunde Lebensweise das Leben des Lesers verbessern können.

Alles in allem gibt „Reiki für Anfänger“ von Dorothea Schäfer einen eher knapp gehaltenen, etwas unvollständigen Einblick in die Welt des Reiki. Dazu werden wesentliche Aspekte der Reiki-Heilmethode wie etwa die Einweihungen als wenig bedeutsam dargestellt, was dieses Buch kaum empfehlenswert macht.

Einschätzung der Redaktion Reiki Magazin: Zu wenig Information, kaum Erfahrung spürbar!

Selbstverlag, Amazon Fulfillment, 52 Seiten, 7,99 Euro

Reiki für Anfänger: Selbstheilungskräfte aktivieren durch universelle Lebensenergie bei Amazon bestellen

(bisher noch keine abgegebenen Stimmen)

(bisher noch keine abgegebenen Stimmen)