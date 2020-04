Reiki-Ferneinweihungen und Online-Kurse in den Zeiten von Corona

Während Corona grassiert, bieten manche Reiki-Lehrer zunehmend Fern-Einweihungen an, während sich Reiki-Vereine von dieser Praxis distanzieren. Ein Kommentar zu dieser Entwicklung.

Grundsätzlich schätze ich Präsenzseminare und bin kein Freund von Ferneinweihungen. Letzteres hat verschiedene Gründe. Anbieter wirkten oftmals halbseiden, boten hunderte von hanebüchenen Reiki-Systemen mit tausenden Symbolen für kleines Geld via eBay an: Eine Überweisung, ein paar Mails mit zusammen kopierten Scripten im Anhang und der Zeitpunkt einer Ferneinweihung. Fertig. Verantwortung für ihre Schüler? In der Regel Fehlanzeige. Die Kunden wiederum erweckten den Eindruck einer Mentalität von „Gib’s mir bequem, einfach und billig“ sowie der fehlenden Bereitschaft, sich auf ein System wirklich einzulassen. Reine Online-Absolventen erkannte man in Diskussionen schnell an ihrem mangelhaften Wissen. Kurz: Ich hielt Ferneinweihungen für technisch möglich, die Qualität der angebotenen Kurse aber für gering und den Verlust der persönlichen Begegnung für ein großes Manko.

Irgendwann wurde bekannt, dass auch Hawayo Takata zumindest in einem bestätigten Fall Ferneinweihungen gegeben hat. Weil es nicht möglich war, ihrer Schülerin physisch zu begegnen. Eine individuelle Ausnahmesituation.

Wenn es seitdem jemals eine massive, weltweite Ausnahmesituation gegeben hat, dann in den heutigen Zeiten von Corona mit ihren Ausgangs- und Kontaktbeschränkungen. Einweihungen durch direkte Präsenz sind damit praktisch unmöglich geworden. Dazu kommt bei denen, die von ihrer Seminartätigkeit leben, eine existenzbedrohende Situation aufgrund monatelanger Verdienstausfälle. Niemals wären also Fernkurse in Reiki gerechtfertigter als in der jetzigen Zeit.

Die deutschen Reiki-Vereine RVD und ProReiki sehen dies anders. Beide drohen Mitgliedern, die Ferneinweihungen durchführen, mit dem Ausschluss. Wenn also Hawayo Takata heute noch leben und lehren würde und Mitglied dieser Verbände wäre, müsste eine der wichtigsten Personen der Reiki-Geschichte mit einem Ausschlussverfahren rechnen. Klingt absurd, oder?

Diese Rigidität der deutschen Verbände ist für mich ein Zeichen für zwei Dinge. Zum einen, dass Vereine meist besonders konservativ denken. Zum zweiten, dass sie oftmals gerade nicht von denen geleitet werden, die sie repräsentieren wollen – wenn es also im Vorstand eines „Berufsverbandes“ ausgerechnet an Menschen mangelt, die hauptberuflich von Reiki-Kursen leben. Wer als Angestellter, durch Rente oder Ehemann sicher und versorgt ist, dem fehlt oft ein Verständnis für die Lebenswirklichkeit von Selbständigen ebenso wie vielleicht intensive Reiki-Erfahrungen durch viele Kurse und SchülerInnen. Eine differenzierte und flexible Handhabung geht den aktuellen Verlautbarungen jedenfalls völlig ab.

Wie jeder wissen sollte, ist die Tatsache, dass ein Reiki-Kurs als Präsenzveranstaltung stattfindet, kein Garant für Qualität. Es gibt einfach viele schlecht ausgebildete Reiki-Meister mit geringem Wissen, falschen Symbolen oder fehlender Lehrkompetenz. Wo Usui immer noch ein christlicher Mönch ist, die Lebensregeln keine Rolle spielen, das Meistersymbol zu einem Schimpfwort verunstaltet wurde oder im Kurs dröge von einem fertigen Script abgelesen wird.

Der Umkehrschluss bedeutet: Nur weil ein Reiki-Kurs online stattfindet, muss er nicht schlecht sein. Wenn mir ein erfahrener Reiki-Lehrer mitteilen würde, dass er nun Ferneinweihungen gibt, dass die Online-Kurse hochwertig ablaufen mit den modernen Möglichkeiten von Video-Chats, fundierter Wissensübertragung und der Möglichkeit, dass die Schüler nach Corona den Kurs samt Einweihungen in einem Präsenzseminar kostenfrei nachholen könnten – würde ich dann den Untergang der Reiki-Welt gekommen sehen? Sicher nicht.

Klar ist allerdings: Wenn Reiki-Kurse nun auch online erfolgreich praktiziert werden, kann man dann nach Corona wieder einfach den Deckel zu machen? Außerhalb der Reiki-Szene lernen gerade viele Unternehmen und Arbeitnehmer, welche Vorteile Online-Vernetzungen über Video-Konferenzen etc. bringen können. Manches wird sich etablieren, lang gehegtes „das haben wir schon immer so gemacht“ wird sich verändern. Insofern:

Die Reiki-Welt wird nach Corona eine andere sein als davor.

