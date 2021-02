Veit Wilhelmy: Reiki wirkt – 231 Studien

Verlag Mein Buch, 256 Seiten, 19,- Euro

„Reiki wirkt – 231 Studien, Wissenschaftliche Belege als Türöffner für den klinischen Bereich” ist ein reines Sachbuch, das im Frühjahr 2020 im Verlag Europäische Verlagsgesellschaften GmbH, Zug (CH) erschienen ist. Der Autor, Veit Wilhelmy, ist Reiki-Lehrer, und er hat auf 256 Seiten 231 wissenschaftliche Arbeiten zu Reiki in Auszügen zusammengestellt.Damit gibt es nun erstmalig in gedruckter Form einen gesammelten Über- und Einblick in die Ergebnisse verschiedenster Untersuchungen, die seit 1985 weltweit zur Überprüfung der Wirksamkeit von Reiki als alternative oder ergänzende Heilmethode in der Schulmedizin sowie in der Palliativversorgung und im Pflegebereich durchgeführt wurden.

Nach einem Vorwort des Reiki-Autors und langjährigen Reiki-Lehrers Frank Arjava Petter verweist Wilhelmy in seiner Einleitung auf weitere Zielsetzungen, die dieser Materialsammlung dienen sollen. Dazu zählen die Anerkennung der Gemeinnützigkeit von Vereinen und Verbänden, die Reiki fördern oder unterstützen sowie Reiki im medizinischen Bereich alternativ oder gemeinsam mit schulmedizinischen Methoden und Therapien weltweit einzusetzen. Ebenso wird aus einem Interview aus dem Jahr 1925 mit dem Begründer der Reiki-Heilmethode, Mikao Usui, zitiert: „Ärzte und Gelehrte erforschen das Phänomen. Bislang kann es die moderne Wissenschaft nicht lösen. Ich glaube jedoch, dass es eines Tages verständlich sein wird.“

Die Studien, studienähnlichen Arbeiten und Forschungsberichte im Hauptteil des Buches sind nach dem Zeitpunkt ihrer Veröffentlichung sortiert. Thematisch findet sich eine große Bandbreite: Krebs und Chemotherapie, Diabetes mellitus, Fibromyalgie, chronische Schmerzen, Angst, Depressionen, Müdigkeit, Stress, Burn-out, Alkoholentzug, Bluthochdruck, Palliative Care, Schmerzen nach Kaiserschnitt, Neugeborene, Schlaflosigkeit, Rehabilitation nach Schlaganfall, Umgang mit chronischen Krankheiten. Dabei kommt die weitaus größte Mehrheit der Studien und Berichte zu dem Schluss, dass Reiki sinnvoll und wirksam ist.

Punktuell wird der Leser über etwas holprige Formulierungen stolpern, die erkennen lassen, dass die Übersetzung aus fremdsprachigen Studien für den Autor wohl eine Herausforderung war. Diese tun den Inhalten jedoch keinen Abbruch. Auch wer Studien zu bestimmten Themen sucht, hat mit dem Aufbau des Buches möglicherweise seine Schwierigkeiten. Ein Stichwortverzeichnis wäre wünschenswert gewesen.

Insgesamt eröffnet Wilhelmy mit dieser Materialsammlung die Möglichkeit, in die verschiedensten Untersuchungen zur Wirksamkeit von Reiki einzusteigen und legt somit eine handfeste Argumentationshilfe für den Einsatz im klinischen Bereich vor: Sei es für die Ausbildung von Klinikpersonal oder für den Einsatz von Reiki als Teil der Therapie bei Patientien.

Eine klare Kaufempfehlung für alle, die bereits im klinischen Bereich tätig sind und sich eine Argumentationshilfe wünschen – und für all jene Reiki-Praktizierenden, die Reiki im medizinischen und pflegenden Bereich als ergänzende Methode etablieren möchten.

Einschätzung der Redaktion Reiki Magazin: Umfassende Zusammenstellung!

